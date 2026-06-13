Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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13.06.2026 18:33:00
Microsoft erwägt, Xbox auszugliedern
Bei Microsoft scheinen für die Marke Xbox alle Optionen auf dem Tisch – bis hin zu einer Abspaltung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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