Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
05.11.2025 09:06:00
Microsoft gibt Tipps für erweiterten Support für kommerzielles Windows 10
Windows 10 erhält seit dem 14. Oktober keinen Support mehr. Microsoft gibt Admins Tipps für kommerziellen, erweiterten Support.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
|04.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|25 020,00
|-1,57%
|Microsoft Corp.
|429,15
|-0,60%
|SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shs
|382,00
|0,00%
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.