Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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04.06.2026 02:18:53

Microsoft Office 2019 for Mac Won't Get a Needed Update, Making Your Files Read-Only

Beginning in July, you won't be able to edit or create files in Office 2019 for Mac. The company blames this on an expiring digital certificate.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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