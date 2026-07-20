Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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20.07.2026 17:51:00
Microsoft setzt AMDs Helios-Server mit Next-Gen-Hardware ein
AMD zieht einen Deal in der Azure-Cloud an Land. Microsoft kauft Epyc-Venice-Prozessoren und hochpreisige KI-Beschleuniger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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18:01
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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14:49
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 550 Dollar (dpa-AFX)
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17.07.26
|Bill Ackmans Mega-Wette: Aktien von Amazon, Meta, Microsoft im Berkshire-Stil (finanzen.at)
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17.07.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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15.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
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15.07.26
|Microsoft-Aktie: Deutliche Warnung vor KI-Kluft zwischen Globalem Norden und Süden (finanzen.at)
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15.07.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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15.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)