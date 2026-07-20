Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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20.07.2026 17:51:00

Microsoft setzt AMDs Helios-Server mit Next-Gen-Hardware ein

AMD zieht einen Deal in der Azure-Cloud an Land. Microsoft kauft Epyc-Venice-Prozessoren und hochpreisige KI-Beschleuniger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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