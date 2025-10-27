Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
27.10.2025 12:10:00
Microsoft Store: Admin-Handreichung zum Enfernen vorinstallierter Apps
Microsoft will IT-Verantwortliche unterstützen und eine einfache Möglichkeit bieten, vorinstallierte Apps aus dem Store zu entfernen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
