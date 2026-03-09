Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
09.03.2026 09:18:00
Microsoft Teams bekommt Bot-Erkennung
Microsoft hat auf der Teams-Roadmap eine Bot-Erkennung hinzugefügt. Nachrichten über in Kürze ablaufende Aufzeichnungen entfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
09.03.26
|Microsoft adds Anthropic AI models to its Copilot workplace tools (Financial Times)
|
06.03.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|NYSE-Handel So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
06.03.26
|TeamViewer-Aktie im Aufwind: Erweiterte Zusammenarbeit mit Microsoft (finanzen.at)
|
06.03.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Middle East war strengthens case for renewables, says Microsoft energy chief (Financial Times)
|
06.03.26
|Middle East war strengthens case for renewables, says Microsoft energy chief (Financial Times)
|
05.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|06.03.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|20 240,00
|0,40%
|Microsoft Corp.
|351,45
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.