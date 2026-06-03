KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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03.06.2026 15:19:00
Microsoft will Googles KI-Assistenten Spark Konkurrenz machen
Nach der langjährigen Partnerschaft mit OpenAI baut Microsoft nun seine eigene KI-Riege aus. Die Pläne gehen deutlich weiter als die MAI-Modelle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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