Minister will deutsche Agrarexporte ankurbeln
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer will Exporte deutscher Lebensmittel und anderer Agrargüter in alle Welt stärker ankurbeln. "Wir sehen uns mit der Wirtschaft als ein Team, das gemeinsam für "Made in Germany" wirbt", sagte der CSU-Politiker bei der Vorstellung einer Exportstrategie seines Ressorts in Berlin. Das Ministerium wolle "Türöffner" für neue Märkte sein und auch mittelständische Anbieter etwa mit Messeauftritten unterstützen.
Rainer kündigte eine Reise nach China im kommenden Frühjahr an. In der Strategie vorgesehen ist eine Analyse zu vielversprechenden Zielmärkten. Kürzungen der Vorgängerregierung bei einem Programm für Auslandsmessen sollen zurückgenommen werden. In deutschen Botschaften sollen Kontakte und Netzwerke intensiviert werden. Im Ministerium soll eine neue koordinierende Anlaufstelle für exportierende Unternehmen eingerichtet werden.
Exporte wichtig für Landwirtschaft
Rainer hob Qualität und verlässliche Standards von Produkten aus Deutschland hervor. Im Blick steht unter anderem Wein, bei dem es derzeit Absatzprobleme gibt. Laut Ministerium hat der deutsche Agrarexport ein jährliches Volumen von rund 100 Milliarden Euro. Die Landwirtschaft erlöst demnach nahezu jeden vierten Euro im Ausland, die Ernährungswirtschaft jeden dritten Euro. In der Landtechnik werden drei von vier Euro auf internationalen Märkten erlöst./sam/DP/nas
