Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Minus

Am Mittwoch bewegte sich der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,83 Prozent schwächer bei 4 441,21 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,112 Prozent tiefer bei 4 473,28 Punkten, nach 4 478,28 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 435,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 477,00 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 1,24 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 29.04.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 413,17 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 4 277,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2023, wurde der STOXX 50 mit 4 023,24 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,53 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 543,01 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Zurich Insurance (+ 0,49 Prozent auf 471,00 CHF), BP (+ 0,43 Prozent auf 4,89 GBP), GSK (+ 0,37 Prozent auf 17,47 GBP), Roche (+ 0,35 Prozent auf 229,60 CHF) und HSBC (-0,25 Prozent auf 6,85 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen National Grid (-4,36 Prozent auf 8,38 GBP), Reckitt Benckiser (-2,03 Prozent auf 42,90 GBP), BASF (-2,02 Prozent auf 47,24 EUR), Rio Tinto (-1,99 Prozent auf 54,78 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,96 Prozent auf 38,43 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 28 326 210 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 544,017 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,64 zu Buche schlagen. Im Index bietet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,05 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at