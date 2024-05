Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten

Der STOXX 50 gibt am Dienstagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,25 Prozent auf 4 520,47 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,162 Prozent auf 4 524,25 Punkte an der Kurstafel, nach 4 531,59 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 518,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 524,25 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, den Wert von 4 338,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 252,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wurde der STOXX 50 mit 4 075,35 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 10,47 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 543,01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,12 Prozent auf 47,94 CHF), AstraZeneca (+ 0,91 Prozent auf 122,06 GBP), SAP SE (+ 0,66 Prozent auf 180,56 EUR), Novartis (+ 0,60 Prozent auf 93,93 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,20 Prozent auf 459,10 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Diageo (-1,42 Prozent auf 27,54 GBP), National Grid (-1,19 Prozent auf 11,17 GBP), GSK (-1,07 Prozent auf 17,56 GBP), BAT (-0,89 Prozent auf 24,54 GBP) und UBS (-0,87 Prozent auf 27,30 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 943 901 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 534,324 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,68 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at