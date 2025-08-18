Minuszeichen in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus

Der Dow Jones zeigt sich am Mittag wenig verändert.

Am Montag verbucht der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,06 Prozent auf 44 921,29 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,364 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,476 Prozent auf 45 159,91 Punkte an der Kurstafel, nach 44 946,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 44 998,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 44 868,32 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 18.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 342,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 42 654,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Wert von 40 659,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5,97 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45 203,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 2,89 Prozent auf 312,79 USD), Procter Gamble (+ 1,39 Prozent auf 156,51 USD), Nike (+ 1,29 Prozent auf 77,96 USD), Walt Disney (+ 1,24 Prozent auf 116,82 USD) und 3M (+ 0,81 Prozent auf 153,62 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Boeing (-1,76 Prozent auf 231,12 USD), Microsoft (-0,70 Prozent auf 516,52 USD), Sherwin-Williams (-0,53 Prozent auf 362,46 USD), Coca-Cola (-0,46 Prozent auf 69,60 USD) und Visa (-0,45 Prozent auf 342,91 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 076 048 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,765 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2025 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at