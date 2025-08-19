Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter

Wenig verändert zeigt sich der Dow Jones am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE 0,07 Prozent leichter bei 44 880,54 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18,431 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,114 Prozent höher bei 44 963,17 Punkten in den Handel, nach 44 911,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 207,39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44 850,54 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 44 342,19 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 19.05.2025, bei 42 792,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 40 896,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 5,87 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 45 207,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Home Depot (+ 2,90 Prozent auf 349,25 EUR), Sherwin-Williams (+ 2,27 Prozent auf 367,01 USD), Merck (+ 1,45 Prozent auf 85,44 USD), Procter Gamble (+ 1,34 Prozent auf 157,81 USD) und Coca-Cola (+ 1,32 Prozent auf 70,04 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Boeing (-3,30 Prozent auf 224,74 USD), NVIDIA (-2,92 Prozent auf 176,69 USD), Chevron (-2,07 Prozent auf 152,11 USD), UnitedHealth (-1,42 Prozent auf 304,11 USD) und Amazon (-1,33 Prozent auf 228,40 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 19 712 227 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,771 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Merck-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at