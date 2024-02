Minuszeichen in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten

Am Mittwoch tendierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,21 Prozent leichter bei 1 801,97 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,090 Prozent höher bei 1 807,39 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 805,76 Punkten am Vortag.

Bei 1 808,43 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 801,08 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 0,019 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 763,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, stand der SLI noch bei 1 662,99 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, bei 1 778,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 2,18 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 829,64 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 1,77 Prozent auf 3 675,00 CHF), Swatch (I) (+ 1,67 Prozent auf 200,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,88) Prozent auf 37,89 CHF), Novartis (+ 0,71 Prozent auf 90,73 CHF) und SGS SA (+ 0,71 Prozent auf 82,30 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil ams (-6,30 Prozent auf 1,90 CHF), UBS (-2,69 Prozent auf 23,90 CHF), Lonza (-2,41 Prozent auf 436,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,90 Prozent auf 284,60 CHF) und Logitech (-1,85 Prozent auf 73,12 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 13 721 070 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 279,570 Mrd. Euro heraus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,07 zu Buche schlagen. Mit 6,32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at