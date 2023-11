Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht am Montagnachmittag Abschläge

Am Montag tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,09 Prozent schwächer bei 10 727,94 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,191 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,135 Prozent auf 10 722,85 Punkte an der Kurstafel, nach 10 737,37 Punkten am Vortag.

Bei 10 743,80 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 699,62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Der SMI lag vor einem Monat, am 20.10.2023, bei 10 348,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 839,06 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, wies der SMI einen Stand von 11 045,49 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 2,28 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 1,42 Prozent auf 114,20 CHF), Alcon (+ 0,83 Prozent auf 63,00 CHF), Swiss Re (+ 0,52 Prozent auf 100,50 CHF), Geberit (+ 0,46 Prozent auf 478,60 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,45 Prozent auf 247,50 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swiss Life (-1,14 Prozent auf 571,00 CHF), Partners Group (-0,89 Prozent auf 1 116,00 CHF), Nestlé (-0,74 Prozent auf 98,26 CHF), Zurich Insurance (-0,57 Prozent auf 434,50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,38 Prozent auf 33,65 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 308 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 265,241 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

2023 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

