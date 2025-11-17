Zurich Insurance Aktie

Investmentbeispiel 17.11.2025 10:03:54

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Zurich Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Zurich Insurance-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 437,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Zurich Insurance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 22,841 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 572,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 069,89 CHF wert. Damit wäre die Investition 30,70 Prozent mehr wert.

Alle Zurich Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 81,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

