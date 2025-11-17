Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
17.11.2025 15:53:00
Mit Android 17: Google ermöglicht einfache Installation alternativer App-Stores
Google will mit Android 17 alternative App-Stores neben dem Play Store zulassen. Ein Mockup zeigt, wie einfach die Installation sein soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
