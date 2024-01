Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX nachmittags in der Verlustzone

Der SDAX zeigt sich am dritten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Um 15:42 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent leichter bei 13 616,51 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 113,020 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,024 Prozent auf 13 682,16 Punkte an der Kurstafel, nach 13 678,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 13 607,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 685,70 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 0,563 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der SDAX auf 13 167,41 Punkte taxiert. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 10.10.2023, einen Stand von 12 822,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.01.2023, wies der SDAX einen Wert von 12 649,37 Punkten auf.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit MorphoSys (+ 4,79 Prozent auf 35,00 EUR), SFC Energy (+ 3,51 Prozent auf 19,46 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 2,68) Prozent auf 23,00 EUR), ATOSS Software (+ 2,42 Prozent auf 212,00 EUR) und PATRIZIA SE (+ 2,00 Prozent auf 8,16 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil AUTO1 (-6,62 Prozent auf 5,11 EUR), Ceconomy St (-4,53 Prozent auf 2,40 EUR), STRATEC SE (-3,04 Prozent auf 41,50 EUR), Befesa (-2,99 Prozent auf 31,76 EUR) und Hypoport SE (-2,73 Prozent auf 160,60 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die AUTO1-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 480 345 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 10,740 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die TRATON-Aktie hat mit 4,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

