Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

So bewegt sich der TecDAX am Mittwochmorgen.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,05 Prozent leichter bei 3 226,57 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 483,101 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,515 Prozent auf 3 244,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3 260,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 223,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 244,13 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wurde der TecDAX mit 3 329,44 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, betrug der TecDAX-Kurs 2 940,70 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 212,21 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 2,95 Prozent zu Buche. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 373,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell ADTRAN (+ 2,10 Prozent auf 7,29 USD), Telefonica Deutschland (+ 0,09 Prozent auf 2,35 EUR), Kontron (-0,09 Prozent auf 22,48 EUR), Nemetschek SE (-0,13 Prozent auf 76,78 EUR) und Bechtle (-0,18 Prozent auf 44,97 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,65 Prozent auf 19,81 EUR), SMA Solar (-3,15 Prozent auf 47,98 EUR), EVOTEC SE (-2,98 Prozent auf 14,82 EUR), Nordex (-2,27 Prozent auf 9,54 EUR) und Infineon (-2,14 Prozent auf 32,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 277 520 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 169,092 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,44 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at