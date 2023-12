Mittwochshandel in London: FTSE 100 mittags mit Zuschlägen

Heute wagen sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Der FTSE 100 legt im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,27 Prozent auf 7 562,88 Punkte zu. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,348 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 542,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7 542,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 572,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 542,68 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,111 Prozent zu. Vor einem Monat, am 13.11.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 425,83 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, bei 7 525,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 502,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 0,116 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Entain (+ 4,54 Prozent auf 8,42 GBP), AstraZeneca (+ 2,29 Prozent auf 104,05 GBP), Croda International (+ 2,25 Prozent auf 48,10 GBP), Antofagasta (+ 1,65 Prozent auf 15,63 GBP) und ConvaTec (+ 1,47 Prozent auf 2,35 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-6,23 Prozent auf 5,63 GBP), Rightmove (-4,00 Prozent auf 5,71 GBP), Weir Group (-3,41 Prozent auf 18,41 GBP), Vodafone Group (-3,04 Prozent auf 0,65 GBP) und Rolls-Royce (-1,80 Prozent auf 2,99 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Vodafone Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 17 370 051 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 190,891 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vodafone Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

