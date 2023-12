Mittwochshandel in New York: Dow Jones letztendlich im Minus

Schlussendlich schloss der Dow Jones den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 36 054,43 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10,982 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,031 Prozent stärker bei 36 135,65 Punkten, nach 36 124,56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 36 292,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 36 024,25 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,097 Prozent. Vor einem Monat, am 06.11.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 095,86 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 06.09.2023, den Wert von 34 443,19 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 06.12.2022, den Wert von 33 596,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 8,81 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 36 292,58 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 31 429,82 Zähler.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 4,24 Prozent auf 21,38 USD), Boeing (+ 1,17 Prozent auf 236,89 USD), 3M (+ 1,08 Prozent auf 102,79 USD), Home Depot (+ 0,81 Prozent auf 326,11 USD) und Walt Disney (+ 0,78 Prozent auf 91,50 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen American Express (-1,86 Prozent auf 167,51 USD), Intel (-1,55 Prozent auf 41,27 USD), Johnson Johnson (-1,22 Prozent auf 156,62 USD), Walmart (-1,09 Prozent auf 154,04 USD) und JPMorgan Chase (-1,05 Prozent auf 156,31 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 13 909 666 Aktien gehandelt. Mit 2,730 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

