Mittwochshandel in Zürich: SLI zum Handelsstart fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SLI auch am Mittwochmorgen aufwärts.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,85 Prozent fester bei 1 944,49 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,892 Prozent höher bei 1 945,25 Punkten in den Handel, nach 1 928,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 945,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 939,67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, stand der SLI bei 2 002,59 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, bei 1 922,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, stand der SLI bei 1 754,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,26 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Straumann (+ 13,02 Prozent auf 125,40 CHF), ams (+ 1,65 Prozent auf 1,01 CHF), UBS (+ 1,59 Prozent auf 25,52 CHF), Richemont (+ 1,13 Prozent auf 129,95 CHF) und Alcon (+ 1,13 Prozent auf 80,82 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Roche (-0,07 Prozent auf 279,20 CHF), Lonza (+ 0,00 Prozent auf 550,00 CHF), Logitech (+ 0,13 Prozent auf 76,26 CHF), Schindler (+ 0,26 Prozent auf 228,20 CHF) und Swisscom (+ 0,38 Prozent auf 528,50 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 456 208 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,545 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

