Montagshandel in Frankfurt: MDAX mittags freundlich

Der MDAX notiert heute im Plus.

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent auf 26 676,08 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 247,713 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 573,90 Zählern und damit 0,011 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 576,83 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 26 511,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 682,21 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 15.03.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 26 064,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2024, bewegte sich der MDAX bei 25 987,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wies der MDAX einen Stand von 27 788,48 Punkten auf.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,605 Prozent. Bei 27 286,23 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Fraport (+ 2,64 Prozent auf 45,96 EUR), LANXESS (+ 2,50 Prozent auf 27,06 EUR), Lufthansa (+ 2,09 Prozent auf 7,02 EUR), KION GROUP (+ 2,06 Prozent auf 49,14 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,82 Prozent auf 86,80 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HelloFresh (-4,93 Prozent auf 6,25 EUR), Aroundtown SA (-3,33 Prozent auf 1,82 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,81 Prozent auf 134,80 EUR), K+S (-2,35 Prozent auf 13,72 EUR) und SMA Solar (-2,28 Prozent auf 48,06 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3 313 971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,921 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

