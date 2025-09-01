Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

TecDAX-Performance 01.09.2025 12:26:40

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX steigt am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Um 12:10 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,78 Prozent auf 3 732,34 Punkte zu. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 609,578 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,131 Prozent auf 3 708,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3 703,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 707,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 737,83 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 01.08.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 760,71 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 3 846,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 3 400,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 8,60 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Punkte.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 10,42 Prozent auf 10,01 EUR), United Internet (+ 3,15 Prozent auf 28,16 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,02) Prozent auf 44,40 EUR), Sartorius vz (+ 2,47 Prozent auf 203,10 EUR) und CANCOM SE (+ 2,40 Prozent auf 23,50 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Elmos Semiconductor (-1,35 Prozent auf 80,50 EUR), Nordex (-0,86 Prozent auf 20,72 EUR), Kontron (-0,74 Prozent auf 24,26 EUR), Infineon (-0,36 Prozent auf 34,84 EUR) und Bechtle (-0,31 Prozent auf 38,70 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 571 421 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,838 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,45 erwartet. Mit 7,31 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Zuwächsen -- Börsen in Asien schließen uneinig - Nikkei sehr schwach
Zum Start in die neue Woche verbuchen sowohl der heimische als auch der deutsche Leitindex Aufschläge. Die Märkte in Fernost bewegten sich unterdessen am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

