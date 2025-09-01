Montagshandel in Frankfurt: TecDAX steigt am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Um 12:10 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,78 Prozent auf 3 732,34 Punkte zu. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 609,578 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,131 Prozent auf 3 708,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3 703,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 707,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 737,83 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 01.08.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 760,71 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 3 846,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 3 400,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 8,60 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Punkte.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 10,42 Prozent auf 10,01 EUR), United Internet (+ 3,15 Prozent auf 28,16 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,02) Prozent auf 44,40 EUR), Sartorius vz (+ 2,47 Prozent auf 203,10 EUR) und CANCOM SE (+ 2,40 Prozent auf 23,50 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Elmos Semiconductor (-1,35 Prozent auf 80,50 EUR), Nordex (-0,86 Prozent auf 20,72 EUR), Kontron (-0,74 Prozent auf 24,26 EUR), Infineon (-0,36 Prozent auf 34,84 EUR) und Bechtle (-0,31 Prozent auf 38,70 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 571 421 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,838 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,45 erwartet. Mit 7,31 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at