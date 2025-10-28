Dienstagshandel in Frankfurt: So steht der TecDAX nachmittags

Am Dienstag verliert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,19 Prozent auf 3 722,87 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 600,346 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,303 Prozent auf 3 718,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 730,11 Punkten am Vortag.

Bei 3 716,24 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 744,72 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 3 589,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 840,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, notierte der TecDAX bei 3 420,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,33 Prozent nach oben. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 18,01 Prozent auf 26,08 EUR), SMA Solar (+ 1,76 Prozent auf 26,54 EUR), Bechtle (+ 1,49 Prozent auf 36,76 EUR), 1&1 (+ 0,94 Prozent auf 21,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,62 Prozent auf 29,18 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-25,73 Prozent auf 26,90 EUR), Kontron (-12,52 Prozent auf 21,80 EUR), Siltronic (-5,02 Prozent auf 55,80 EUR), AIXTRON SE (-3,15 Prozent auf 12,93 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,85 Prozent auf 81,90 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Nordex-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 330 082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 268,195 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. freenet-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,63 Prozent gelockt.

