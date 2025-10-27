Walmart Aktie
|92,28EUR
|1,06EUR
|1,16%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 127 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sein optimistisches Szenario für Walmart bleibe angesichts immenser Gewinne abseits des Einzelhandels intakt, schrieb Analyst Christopher Horvers am Sonntag im Nachgang von Gesprächen, die die Chancen im Werbegeschäft näher beleuchteten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 18:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 127,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 106,17
|
Abst. Kursziel*:
19,62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 106,17
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,62%
|
Analyst Name::
Christopher Horvers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmartmehr Nachrichten
|
24.10.25
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
22.10.25
|Schwacher Handel: Dow Jones sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
22.10.25
|Kurssprung bei Beyond Meat: Aktie profitiert von Walmart-Partnerschaft und Short Squeeze (finanzen.at)
|
22.10.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.10.25
|Schwacher Handel: Dow Jones verliert mittags (finanzen.at)
|
22.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
20.10.25
|Dow Jones aktuell: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
Analysen zu Walmartmehr Analysen
|06:49
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:49
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:49
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|92,28
|1,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:59
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Sanofi Buy
|UBS AG
|07:40
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:10
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|06:09
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:09
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|24.10.25
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|24.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research