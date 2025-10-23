Walmart Aktie

91,34EUR -1,14EUR -1,23%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

23.10.2025 18:52:46

Walmart Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart von 110 auf 122 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Handelskonzern Walmart biete Lieferanten und Wiederverkäufern über seine Scintilla-Plattform Zugriff auf seine Daten, schrieb Michael Lasser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Laut seinem Basisszenario schätzt er, dass die Umsätze aus der Datenmonetarisierung bis 2029 auf rund 2,1 Milliarden Dollar steigen könnten, von rund 400 Millionen Dollar im Jahr 2024./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

