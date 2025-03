Montagshandel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 machte am Montagabend Gewinne.

Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,55 Prozent fester bei 19 812,24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,172 Prozent auf 19 670,69 Punkte an der Kurstafel, nach 19 704,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 622,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 943,81 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, den Wert von 22 114,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 22 001,08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, einen Stand von 17 808,25 Punkten auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5,55 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 19 152,57 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 9,75 Prozent auf 63,80 USD), Intel (+ 6,82 Prozent auf 25,69 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 5,19 Prozent auf 128,90 USD), Lululemon Athletica (+ 5,16 Prozent auf 327,09 USD) und JDcom (+ 4,75 Prozent auf 45,21 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Tesla (-4,79 Prozent auf 238,01 USD), NVIDIA (-1,76 Prozent auf 119,53 USD), Amazon (-1,12 Prozent auf 195,74 USD), Strategy (-1,08 Prozent auf 294,27 USD) und Alphabet A (ex Google) (-0,73 Prozent auf 164,29 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 53 269 277 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,947 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Mit 5,30 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

