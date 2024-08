Montagshandel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu

Am Montag klettert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,45 Prozent auf 1 792,54 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,035 Prozent auf 1 785,10 Punkte an der Kurstafel, nach 1 784,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 783,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 793,20 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 12.07.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 855,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, einen Stand von 1 844,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, einen Stand von 1 593,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,58 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 5,80 Prozent auf 36,50 EUR), FACC (+ 4,10 Prozent auf 7,11 EUR), Raiffeisen (+ 2,45) Prozent auf 16,75 EUR), OMV (+ 2,14 Prozent auf 39,20 EUR) und Telekom Austria (+ 1,80 Prozent auf 8,49 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen UBM Development (-2,75 Prozent auf 21,20 EUR), Wienerberger (-1,93 Prozent auf 28,44 EUR), Addiko Bank (-1,90 Prozent auf 20,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,83 Prozent auf 8,56 EUR) und IMMOFINANZ (-1,18 Prozent auf 29,35 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 392 407 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,299 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

