Montagshandel in Zürich: SMI fällt zum Handelsstart

Am Montag verliert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,06 Prozent auf 10 730,94 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,191 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,135 Prozent tiefer bei 10 722,85 Punkten in den Montagshandel, nach 10 737,37 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 734,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 10 717,92 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 20.10.2023, wies der SMI einen Stand von 10 348,60 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, einen Stand von 10 839,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, wies der SMI 11 045,49 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Minus von 2,26 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 0,57 Prozent auf 247,80 CHF), UBS (+ 0,52 Prozent auf 23,26 CHF), Richemont (+ 0,49 Prozent auf 113,15 CHF), Sonova (+ 0,43 Prozent auf 233,10 CHF) und Holcim (+ 0,36 Prozent auf 61,98 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Logitech (-0,48 Prozent auf 75,18 CHF), Nestlé (-0,45 Prozent auf 98,54 CHF), Roche (-0,29 Prozent auf 236,90 CHF), Partners Group (-0,22 Prozent auf 1 123,50 CHF) und Givaudan (-0,22 Prozent auf 3 222,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 309 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 265,241 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,41 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

