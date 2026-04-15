Morgan Stanley-Aktie stärker: deutliches Gewinnplus im ersten Quartal

Die US-Bank Morgan Stanley hat im ersten Quartal gut an den starken Kursbewegungen an der Börse verdient.

Die Erträge aus dem Aktienhandel stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf über 5,1 Milliarden US-Dollar, wie das Institut am Mittwoch in New York mitteilte. Das war mehr als von Analysten erwartet. Unterm Strich verdiente die Bank knapp 5,6 Milliarden Dollar (4,8 Mrd Euro) und damit 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die an der NYSE gelistete Morgan Stanley-Aktie legte um 4,51 Prozent auf 191,61 Dollar zu.

In den vergangenen zwei Tagen hatten bereits Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo und die Citigroup deutliche Gewinnsprünge vermeldet, dank brummender Handelsgeschäfte.

Bei Morgan Stanley überraschten nun außerdem die Geschäfte mit festverzinslichen Papieren positiv, ebenso wie die Vermögensverwaltung. Gleichzeitig legte das Institut zwar weniger Geld für Kreditausfälle zurück als im Vorjahr, aber immer noch mehr als erwartet worden war.

/lew/err/men

NEW YORK (dpa-AFX)