Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
24.11.2025 16:40:16
Nach über 40 Jahren: Air India verkauft längst vergessen geglaubte Boeing
Air-India-Chef Wilson bezeichnet den Verkauf der "Baby Boeing" als ungewöhnlich: Mehr als 40 Jahre stand die 737-200 unbeachtet in Kalkutta - nun hat die Airline die Maschine endlich verkauft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
