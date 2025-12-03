XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

03.12.2025 22:33:41

NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.768 Pkt - SAP-Aktie nach Salesforce-Zahlen gesucht

DOW JONES--Von einem insgesamt recht ruhigen nachbörslichen Handel berichtete zur Wochenmitte ein Händler von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben. Die SAP-Aktie wurde nach den Ergebnissen von Salesforce für das dritte Quartal 3 Prozent höher getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.768 23.694 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 16:33 ET (21:33 GMT)

