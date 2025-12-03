SAP Aktie
WKN: 879535 / ISIN: US8030542042
|
03.12.2025 22:33:41
NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.768 Pkt - SAP-Aktie nach Salesforce-Zahlen gesucht
DOW JONES--Von einem insgesamt recht ruhigen nachbörslichen Handel berichtete zur Wochenmitte ein Händler von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben. Die SAP-Aktie wurde nach den Ergebnissen von Salesforce für das dritte Quartal 3 Prozent höher getaxt.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.768 23.694 +0,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2025 16:33 ET (21:33 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
14.11.25
|SAP-Aktie verliert: Entgegenkommen im EU-Wettbewerbsverfahren (Dow Jones)
|
23.10.25
|SAP wird vorsichtiger - Cloud-Wachstum schwächer als erwartet - Aktie klettert dennoch (finanzen.at)
|
22.10.25
|Ausblick: SAP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: SAP SE (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.09.25
|SAP-Aktie kaum bewegt: SAP erhält milliardenschweren Vertrag von der US Army (Dow Jones)
|
01.08.25
|Kauf von SmartRecruiters besiegelt - SAP-Aktie schwächer (Dow Jones)
|
22.07.25
|Ausblick: SAP SE (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.07.25
|Erste Schätzungen: SAP SE (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)