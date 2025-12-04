Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Für den TecDAX geht es derzeit aufwärts.

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,86 Prozent stärker bei 3 587,02 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 558,003 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,397 Prozent stärker bei 3 570,41 Punkten, nach 3 556,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 596,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 561,95 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,210 Prozent aufwärts. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 3 610,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der TecDAX 3 623,61 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der TecDAX 3 512,57 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 4,38 Prozent aufwärts. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 4,35 Prozent auf 76,70 EUR), SMA Solar (+ 3,65 Prozent auf 36,34 EUR), JENOPTIK (+ 3,01 Prozent auf 19,51 EUR), SAP SE (+ 2,91 Prozent auf 212,50 EUR) und IONOS (+ 2,66 Prozent auf 27,05 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Sartorius vz (-0,85 Prozent auf 256,50 EUR), Siltronic (-0,84 Prozent auf 49,48 EUR), Infineon (-0,48 Prozent auf 36,57 EUR), United Internet (-0,39 Prozent auf 25,56 EUR) und Eckert Ziegler (-0,32 Prozent auf 15,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 663 805 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 236,656 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,43 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

