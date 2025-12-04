JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 04.12.2025 15:59:41

Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Für den TecDAX geht es derzeit aufwärts.

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,86 Prozent stärker bei 3 587,02 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 558,003 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,397 Prozent stärker bei 3 570,41 Punkten, nach 3 556,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 596,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 561,95 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,210 Prozent aufwärts. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 3 610,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der TecDAX 3 623,61 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der TecDAX 3 512,57 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 4,38 Prozent aufwärts. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 4,35 Prozent auf 76,70 EUR), SMA Solar (+ 3,65 Prozent auf 36,34 EUR), JENOPTIK (+ 3,01 Prozent auf 19,51 EUR), SAP SE (+ 2,91 Prozent auf 212,50 EUR) und IONOS (+ 2,66 Prozent auf 27,05 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Sartorius vz (-0,85 Prozent auf 256,50 EUR), Siltronic (-0,84 Prozent auf 49,48 EUR), Infineon (-0,48 Prozent auf 36,57 EUR), United Internet (-0,39 Prozent auf 25,56 EUR) und Eckert Ziegler (-0,32 Prozent auf 15,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 663 805 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 236,656 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,43 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu JENOPTIK AGmehr Nachrichten

Analysen zu JENOPTIK AGmehr Analysen

01.12.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 JENOPTIK Buy Warburg Research
14.11.25 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.11.25 JENOPTIK Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Eckert & Ziegler 15,41 0,00% Eckert & Ziegler
freenet AG 28,08 -0,07% freenet AG
Infineon AG 36,52 0,22% Infineon AG
IONOS 26,60 0,00% IONOS
JENOPTIK AG 19,41 0,78% JENOPTIK AG
Nagarro SE 75,50 0,33% Nagarro SE
SAP SE 210,95 -0,28% SAP SE
Sartorius AG Vz. 256,10 0,75% Sartorius AG Vz.
Siemens Healthineers AG 42,78 0,61% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 49,70 0,20% Siltronic AG
SMA Solar AG 36,22 0,22% SMA Solar AG
TeamViewer 5,56 -0,18% TeamViewer
United Internet AG 25,18 0,08% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 582,34 0,73%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen