Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus
Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,86 Prozent stärker bei 3 587,02 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 558,003 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,397 Prozent stärker bei 3 570,41 Punkten, nach 3 556,30 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 596,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 561,95 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,210 Prozent aufwärts. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 3 610,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der TecDAX 3 623,61 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der TecDAX 3 512,57 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 4,38 Prozent aufwärts. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 4,35 Prozent auf 76,70 EUR), SMA Solar (+ 3,65 Prozent auf 36,34 EUR), JENOPTIK (+ 3,01 Prozent auf 19,51 EUR), SAP SE (+ 2,91 Prozent auf 212,50 EUR) und IONOS (+ 2,66 Prozent auf 27,05 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Sartorius vz (-0,85 Prozent auf 256,50 EUR), Siltronic (-0,84 Prozent auf 49,48 EUR), Infineon (-0,48 Prozent auf 36,57 EUR), United Internet (-0,39 Prozent auf 25,56 EUR) und Eckert Ziegler (-0,32 Prozent auf 15,45 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 663 805 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 236,656 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,43 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu JENOPTIK AGmehr Analysen
|01.12.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Eckert & Ziegler
|15,41
|0,00%
|freenet AG
|28,08
|-0,07%
|Infineon AG
|36,52
|0,22%
|IONOS
|26,60
|0,00%
|JENOPTIK AG
|19,41
|0,78%
|Nagarro SE
|75,50
|0,33%
|SAP SE
|210,95
|-0,28%
|Sartorius AG Vz.
|256,10
|0,75%
|Siemens Healthineers AG
|42,78
|0,61%
|Siltronic AG
|49,70
|0,20%
|SMA Solar AG
|36,22
|0,22%
|TeamViewer
|5,56
|-0,18%
|United Internet AG
|25,18
|0,08%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 582,34
|0,73%
