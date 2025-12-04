E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|DAX im Blick
|
04.12.2025 15:59:41
Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester
Am Donnerstag steigt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,92 Prozent auf 23 911,70 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,044 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,602 Prozent auf 23 836,23 Punkte an der Kurstafel, nach 23 693,71 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des DAX betrug 23 797,71 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 930,52 Zähler.
DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,760 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 949,11 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Stand von 23 770,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der DAX einen Stand von 20 232,14 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,41 Prozent aufwärts. Bei 24 771,34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 5,13 Prozent auf 37,30 EUR), Porsche Automobil (+ 5,06 Prozent auf 39,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,16 Prozent auf 60,05 EUR), BMW (+ 3,43 Prozent auf 92,24 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,01 Prozent auf 105,95 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen BASF (-2,31 Prozent auf 43,20 EUR), Bayer (-2,31 Prozent auf 33,46 EUR), EON SE (-1,55 Prozent auf 15,59 EUR), Continental (-1,44 Prozent auf 65,54 EUR) und Scout24 (-1,42 Prozent auf 86,75 EUR).
Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im DAX weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 941 038 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 236,656 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,02 erwartet. Mit 5,10 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
