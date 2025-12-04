E.ON Aktie

DAX im Blick 04.12.2025 15:59:41

Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester

Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester

Der DAX performt am vierten Tag der Woche positiv.

Am Donnerstag steigt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,92 Prozent auf 23 911,70 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,044 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,602 Prozent auf 23 836,23 Punkte an der Kurstafel, nach 23 693,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 23 797,71 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 930,52 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,760 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 949,11 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Stand von 23 770,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der DAX einen Stand von 20 232,14 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,41 Prozent aufwärts. Bei 24 771,34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 5,13 Prozent auf 37,30 EUR), Porsche Automobil (+ 5,06 Prozent auf 39,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,16 Prozent auf 60,05 EUR), BMW (+ 3,43 Prozent auf 92,24 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,01 Prozent auf 105,95 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen BASF (-2,31 Prozent auf 43,20 EUR), Bayer (-2,31 Prozent auf 33,46 EUR), EON SE (-1,55 Prozent auf 15,59 EUR), Continental (-1,44 Prozent auf 65,54 EUR) und Scout24 (-1,42 Prozent auf 86,75 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 941 038 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 236,656 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,02 erwartet. Mit 5,10 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Nachrichten zu E.ON SE

Analysen zu E.ON SE

01.12.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 E.ON Equal Weight Barclays Capital
27.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

