Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX

Für den TecDAX ging es am Donnerstag aufwärts.

Der TecDAX erhöhte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,80 Prozent auf 3 584,88 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 558,003 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,397 Prozent stärker bei 3 570,41 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 556,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 596,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 561,95 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0,151 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 610,86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, lag der TecDAX bei 3 623,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 512,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 4,31 Prozent. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 010,36 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 4,11 Prozent auf 18,11 EUR), SMA Solar (+ 3,59 Prozent auf 36,32 EUR), Nagarro SE (+ 2,79 Prozent auf 75,55 EUR), Bechtle (+ 2,07 Prozent auf 44,28 EUR) und JENOPTIK (+ 2,06 Prozent auf 19,33 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen United Internet (-1,79 Prozent auf 25,20 EUR), Siltronic (-0,96 Prozent auf 49,42 EUR), Infineon (-0,67 Prozent auf 36,50 EUR), Sartorius vz (-0,54 Prozent auf 257,30 EUR) und Eckert Ziegler (-0,52 Prozent auf 15,42 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 634 914 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 236,656 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

12.11.25 Siltronic Neutral UBS AG
06.11.25 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Siltronic Halten DZ BANK
29.10.25 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Siltronic Neutral UBS AG
