Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX
Der TecDAX erhöhte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,80 Prozent auf 3 584,88 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 558,003 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,397 Prozent stärker bei 3 570,41 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 556,30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 596,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 561,95 Zählern.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0,151 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 610,86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, lag der TecDAX bei 3 623,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 512,57 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 4,31 Prozent. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 010,36 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 4,11 Prozent auf 18,11 EUR), SMA Solar (+ 3,59 Prozent auf 36,32 EUR), Nagarro SE (+ 2,79 Prozent auf 75,55 EUR), Bechtle (+ 2,07 Prozent auf 44,28 EUR) und JENOPTIK (+ 2,06 Prozent auf 19,33 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen United Internet (-1,79 Prozent auf 25,20 EUR), Siltronic (-0,96 Prozent auf 49,42 EUR), Infineon (-0,67 Prozent auf 36,50 EUR), Sartorius vz (-0,54 Prozent auf 257,30 EUR) und Eckert Ziegler (-0,52 Prozent auf 15,42 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 634 914 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 236,656 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Analysen zu Siltronic AGmehr Analysen
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
