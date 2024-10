Nagarro-Aktie springt hoch: Übernahmegespräche bestätigt

Als Teil einer Evaluierung strategischer Optionen würden Gespräche mit bestimmten Interessenten über ein take-private einschließlich eines öffentlichen Übernahmeangebots geführt, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch nach entsprechenden Berichten mit. Es sei aber unsicher, ob es tatsächlich zu einer Einigung komme, hieß es weiter.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass der Finanzinvestor Warburg Pincus eine Übernahme von Nagarro SE erwäge. Warburg wollte die Informationen der Agentur zufolge nicht kommentieren.

Unmittelbar nach Bekanntwerden war der Nagarro-Kurs kräftig angesprungen und hatte die Gewinne stetig ausgebaut. Die Freude der Anleger über die teilweise Bestätigung dauerte daher auch nur kurz. Aus dem Handel gingen die Aktien als klarer SDAX-Spitzenreiter mit plus 17,5 Prozent und damit in etwa auf dem Niveau kurz vor der Mitteilung. Eine gesenkte Umsatzprognose hatte den Kurs am Vortag einbrechen lassen.

/jha/he

MÜNCHEN (dpa-AFX)