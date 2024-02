NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer

Um 18:00 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,17 Prozent auf 17 815,51 Punkte nach. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,044 Prozent auf 17 853,59 Punkte an der Kurstafel, nach 17 845,72 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17 663,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 17 864,16 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,707 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.01.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 16 830,71 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.11.2023, den Stand von 15 833,17 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 16.02.2023, bei 12 442,48 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,69 Prozent nach oben. Bei 18 041,45 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Applied Materials (+ 8,61 Prozent auf 203,82 USD), JDcom (+ 3,74 Prozent auf 24,44 USD), KLA-Tencor (+ 3,30) Prozent auf 673,94 USD), Lam Research (+ 3,14 Prozent auf 942,48 USD) und AstraZeneca (+ 2,43 Prozent auf 64,37 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Adobe (-4,99 Prozent auf 561,00 USD), Airbnb (-2,59 Prozent auf 153,60 USD), Lululemon Athletica (-2,44 Prozent auf 447,76 USD), Gilead Sciences (-2,11 Prozent auf 71,82 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-2,05 Prozent auf 474,13 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8 274 846 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,827 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,81 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at