NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 im Plus

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,61 Prozent stärker bei 18 659,05 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,070 Prozent fester bei 18 559,22 Punkten in den Montagshandel, nach 18 546,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 703,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 549,84 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 17 037,65 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 20.02.2024, einen Wert von 17 546,10 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, bei 13 803,49 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,78 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 18 703,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 6,62 Prozent auf 141,70 USD), Applied Materials (+ 3,74 Prozent auf 220,01 USD), KLA-Tencor (+ 3,39 Prozent auf 773,00 USD), Marvell Technology (+ 3,20 Prozent auf 74,22 USD) und Lam Research (+ 3,17 Prozent auf 941,01 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Dollar Tree (-2,74 Prozent auf 114,09 USD), JDcom (-2,35 Prozent auf 34,44 USD), IDEXX Laboratories (-2,32 Prozent auf 530,83 USD), Cisco (-2,06 Prozent auf 47,18 USD) und Lululemon Athletica (-1,89 Prozent auf 328,62 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 6 878 347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,871 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

2024 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,33 Prozent, die höchste im Index.

