NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Verlustzone

Um 20:02 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,80 Prozent auf 16 522,29 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,943 Prozent auf 16 667,30 Punkte an der Kurstafel, nach 16 825,93 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 16 513,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 686,60 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 997,58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.10.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 14 837,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2022, notierte der NASDAQ 100 bei 10 939,76 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 15,82 Prozent auf 115,18 USD), Warner Bros Discovery (+ 4,75 Prozent auf 11,92 USD), Amgen (+ 3,89 Prozent auf 299,23 USD), The Kraft Heinz Company (+ 3,39 Prozent auf 38,24 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 3,31 Prozent auf 26,98 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-5,69 Prozent auf 139,02 USD), JDcom (-5,26 Prozent auf 27,37 USD), Datadog A (-4,84 Prozent auf 115,51 USD), Atlassian A (-4,46 Prozent auf 227,25 USD) und ASML (-4,39 Prozent auf 723,68 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 972 726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,716 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 präsentiert die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at