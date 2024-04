NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge

So performte der NASDAQ 100 am ersten Tag der Woche schlussendlich.

Am Montag steht der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,02 Prozent im Plus bei 17 210,89 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,725 Prozent fester bei 17 161,11 Punkten in den Montagshandel, nach 17 037,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 17 010,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 305,15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 339,44 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 17 330,38 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 13 000,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 4,03 Prozent zu. Bei 18 464,70 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Pinduoduo (spons ADRs) (+ 9,38 Prozent auf 124,14 USD), JDcom (+ 5,80 Prozent auf 26,99 USD), NVIDIA (+ 4,35 Prozent auf 795,18 USD), Enphase Energy (+ 3,78 Prozent auf 110,51 USD) und Moderna (+ 3,01 Prozent auf 104,46 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Tesla (-3,40 Prozent auf 142,05 USD), Lucid (-2,86 Prozent auf 2,38 USD), Baker Hughes (-0,43 Prozent auf 32,46 USD), Cisco (-0,37 Prozent auf 48,14 USD) und Dollar Tree (-0,28 Prozent auf 121,69 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 812 254 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,781 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,65 erwartet. Mit 8,37 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at