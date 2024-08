NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Rot

Der NASDAQ 100 verlor am Montag an Boden.

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 2,96 Prozent leichter bei 17 895,16 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 5,40 Prozent auf 17 444,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 440,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17 435,39 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 169,49 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20 391,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17 890,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 15 274,92 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,17 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CrowdStrike (+ 1,91 Prozent auf 222,05 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,75 Prozent auf 134,82 USD), Constellation Energy (+ 1,73 Prozent auf 169,97 USD), Booking (+ 1,66 Prozent auf 3 383,43 USD) und ON Semiconductor (+ 1,50 Prozent auf 68,97 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Intel (-6,38 Prozent auf 20,11 USD), NVIDIA (-6,36 Prozent auf 100,45 USD), Zoom Video Communications (-4,89 Prozent auf 55,63 USD), Apple (-4,82 Prozent auf 209,27 USD) und Warner Bros Discovery (-4,72 Prozent auf 7,88 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 145 469 881 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,090 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,44 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at