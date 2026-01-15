NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Aufwind

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,98 Prozent höher bei 23 702,28 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,947 Prozent auf 23 693,97 Punkte an der Kurstafel, nach 23 471,75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23 714,71 Punkte, das Tagestief hingegen 23 597,25 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,532 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 23 057,41 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 15.10.2025, einen Stand von 22 670,08 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 511,23 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,01 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23 813,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 119,49 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 15,63 Prozent auf 25,56 USD), inTest (+ 10,72 Prozent auf 8,57 USD), MKS Instruments (+ 9,45 Prozent auf 208,28 USD), KLA-Tencor (+ 8,95 Prozent auf 1 562,91 USD) und Applied Materials (+ 7,94 Prozent auf 325,87 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-4,53 Prozent auf 16,66 USD), SMC (-3,35 Prozent auf 401,10 USD), Corcept Therapeutics (-3,27 Prozent auf 35,83 USD), Geron (-2,59 Prozent auf 1,32 USD) und TransAct Technologies (-2,36 Prozent auf 4,13 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21 197 711 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,883 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Gladstone Commercial-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at