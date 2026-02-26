NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1,56 Prozent auf 22 791,97 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,222 Prozent auf 23 100,58 Punkte an der Kurstafel, nach 23 152,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 109,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 670,80 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,215 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 23 601,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 214,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 075,26 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1,91 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 256,76 Punkte.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 35,81 Prozent auf 4,93 USD), IMAX (+ 15,83 Prozent auf 42,30 USD), Anika Therapeutics (+ 13,71 Prozent auf 12,44 USD), Landstar System (+ 8,36 Prozent auf 156,40 USD) und OraSure Technologies (+ 7,14 Prozent auf 3,00 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Barrett Business Services (-15,16 Prozent auf 26,70 USD), AXT (-13,06 Prozent auf 35,62 USD), Photronics (-11,68 Prozent auf 38,48 USD), FormFactor (-9,35 Prozent auf 95,94 USD) und Ultra Clean (-8,76 Prozent auf 61,42 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 47 784 432 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,965 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

