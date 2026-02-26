Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Kursverlauf
|
26.02.2026 20:04:36
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt
Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1,56 Prozent auf 22 791,97 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,222 Prozent auf 23 100,58 Punkte an der Kurstafel, nach 23 152,08 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 109,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 670,80 Einheiten.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,215 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 23 601,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 214,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 075,26 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1,91 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 256,76 Punkte.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 35,81 Prozent auf 4,93 USD), IMAX (+ 15,83 Prozent auf 42,30 USD), Anika Therapeutics (+ 13,71 Prozent auf 12,44 USD), Landstar System (+ 8,36 Prozent auf 156,40 USD) und OraSure Technologies (+ 7,14 Prozent auf 3,00 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Barrett Business Services (-15,16 Prozent auf 26,70 USD), AXT (-13,06 Prozent auf 35,62 USD), Photronics (-11,68 Prozent auf 38,48 USD), FormFactor (-9,35 Prozent auf 95,94 USD) und Ultra Clean (-8,76 Prozent auf 61,42 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 47 784 432 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,965 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Anika Therapeutics Inc.
|9,10
|-1,09%
|AXT Inc.
|30,42
|-12,28%
|Barrett Business Services Inc.
|22,20
|-17,16%
|FormFactor Inc.
|81,50
|-8,94%
|Gladstone Commercial Corp.
|10,73
|1,90%
|IMAX Corp.
|31,60
|2,60%
|Landstar System Inc.
|124,00
|1,64%
|Nordson Corp.
|246,70
|0,37%
|NVIDIA Corp.
|157,62
|-5,22%
|OraSure Technologies Inc.
|2,34
|-0,85%
|Photronics Inc.
|36,87
|9,31%
|Red Robin Gourmet Burgers Inc.
|3,66
|18,83%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|112,25
|-2,48%
|Ultra Clean Holdings Inc.
|51,00
|-9,73%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|22 856,31
|-1,28%
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: Rote Vorzeichen an der Wall Street -- ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentiert sich tiefer. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.