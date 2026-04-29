NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag am dritten Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,12 Prozent tiefer bei 24 632,99 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,232 Prozent schwächer bei 24 606,53 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 663,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 24 655,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 539,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,672 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 20 948,36 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 23 685,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17 461,32 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,01 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24 899,37 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Teva Pharmaceutical Industries (+ 10,85 Prozent auf 35,05 USD), Visa (+ 9,74 Prozent auf 339,43 USD), Silgan (+ 8,15 Prozent auf 41,94 USD), F5 Networks (+ 8,10 Prozent auf 328,39 USD) und ON Semiconductor (+ 6,13 Prozent auf 99,02 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Sangamo Therapeutics (-32,49 Prozent auf 0,14 USD), Anika Therapeutics (-9,90 Prozent auf 13,75 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-5,55 Prozent auf 691,19 USD), Donegal Group B (-5,16 Prozent auf 18,76 USD) und inTest (-4,36 Prozent auf 15,81 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 5 897 029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,498 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,18 zu Buche schlagen. Mit 13,07 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at