NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite gibt mittags nach

Das macht der NASDAQ Composite am fünften Tag der Woche.

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,24 Prozent schwächer bei 15 927,89 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 16 043,58 Zählern und damit 0,527 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 128,53 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 15 927,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 055,33 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,777 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 15 906,17 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 15.12.2023, einen Wert von 14 813,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, stand der NASDAQ Composite bei 11 434,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,87 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 449,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Geron (+ 78,29 Prozent auf 3,12 USD), AXT (+ 11,60 Prozent auf 5,10 USD), Dixie Group (+ 9,38) Prozent auf 0,63 USD), Sangamo Therapeutics (+ 8,22 Prozent auf 0,84 USD) und New York Community Bancorp (+ 6,00 Prozent auf 3,98 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Adobe (-14,49 Prozent auf 487,79 USD), Microvision (-5,78 Prozent auf 1,96 USD), Nortech Systems (-4,61 Prozent auf 10,76 USD), Abbott Laboratories (-4,55 Prozent auf 113,44 USD) und BlackBerry (-3,73 Prozent auf 4,00 CAD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 822 076 Aktien gehandelt. Mit 2,834 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Mit 72,81 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

