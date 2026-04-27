NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen

Wenig verändert zeigt sich der NASDAQ Composite am Montag.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,13 Prozent fester bei 24 867,97 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,149 Prozent leichter bei 24 799,64 Punkten in den Handel, nach 24 836,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 884,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 694,82 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20 948,36 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, bei 23 817,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17 382,94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,03 Prozent zu Buche. Bei 24 884,51 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Nissan Motor (+ 19,44 Prozent auf 2,58 USD), Sangamo Therapeutics (+ 9,31 Prozent auf 0,21 USD), Lifetime Brands (+ 5,99) Prozent auf 7,25 USD), SMC (+ 5,74 Prozent auf 469,61 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 5,26 Prozent auf 3,80 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen PDF Solutions (-10,07 Prozent auf 41,81 USD), Rambus (-9,09 Prozent auf 144,00 USD), inTest (-8,90 Prozent auf 17,00 USD), AXT (-8,78 Prozent auf 69,47 USD) und FormFactor (-7,76 Prozent auf 143,04 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25 785 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,316 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at