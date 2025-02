NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester

Der NASDAQ Composite kletterte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,35 Prozent auf 19 654,02 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,156 Prozent auf 19 422,17 Punkte an der Kurstafel, nach 19 391,96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 19 666,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 408,18 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 621,68 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 04.11.2024, mit 18 179,98 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 15 628,95 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 1,94 Prozent. Bei 20 118,61 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 18 831,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 3D Systems (+ 23,53 Prozent auf 4,62 USD), Microvision (+ 12,95 Prozent auf 1,57 USD), Lancaster Colony (+ 8,68 Prozent auf 180,96 USD), BlackBerry (+ 7,19 Prozent auf 4,62 USD) und Hooker Furniture (+ 7,00 Prozent auf 13,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Synaptics (-12,59 Prozent auf 74,34 USD), American Superconductor (-3,80 Prozent auf 25,32 USD), Nektar Therapeutics (-3,72 Prozent auf 0,78 USD), AAON (-3,61 Prozent auf 110,93 USD) und ADTRAN (-3,44 Prozent auf 9,84 EUR).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 48 052 056 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,319 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

