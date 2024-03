NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Alphabet A (ex Google)-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 58,25 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 171,683 Alphabet A (ex Google)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie auf 132,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 777,14 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 127,77 Prozent.

Der Alphabet A (ex Google)-Wert an der Börse wurde auf 1,66 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at