NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Mercantile Bank-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Mercantile Bank-Aktie bei 24,86 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 402,253 Mercantile Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.12.2025 auf 49,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 790,83 USD wert. Mit einer Performance von +97,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Mercantile Bank jüngst 809,04 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
