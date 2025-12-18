NASDAQ Composite Index-Papier Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Mercantile Bank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Mercantile Bank-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Mercantile Bank-Aktie bei 24,86 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 402,253 Mercantile Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.12.2025 auf 49,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 790,83 USD wert. Mit einer Performance von +97,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Mercantile Bank jüngst 809,04 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at