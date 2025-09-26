NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Starbucks von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Starbucks-Aktie gebracht.

Am 26.09.2022 wurden Starbucks-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Starbucks-Anteile betrug an diesem Tag 84,81 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 117,911 Starbucks-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2025 gerechnet (83,83 USD), wäre das Investment nun 9 884,45 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1,16 Prozent verkleinert.

Starbucks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 95,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at